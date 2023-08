‘Harry Potter’-expo verwijdert alle verwijzingen naar auteur J.K. Rowling

In Seattle kan je in het Museum of Pop Culture een uitgebreide tentoonstelling bezoeken over de beroemde tovenaarsleerling Harry Potter. Maar alle verwijzingen naar auteur J.K. Rowling werden zopas verwijderd.

Het museum zegt alle verwijzingen naar J.K. Rowling bewust te hebben verwijderd, vanwege recente “superhatelijke en verdeeldheid zaaiende” opvattingen van de Britse schrijfster. Rowling is al enkele jaren in ongenade gevallen bij een deel van het publiek door bepaalde uitspraken. Onlangs had ze op X, voorheen Twitter, commentaar op een artikel dat het had over “mensen die menstrueren”. De auteur noemde dit een vreemde verwoording, en vroeg zich publiekelijk af waarom niet gewoon het woord ‘vrouwen’ gebruikt werd. Hierop kwam de reactie dat mannen en trans personen ook kunnen menstrueren. Eerder kreeg ze reeds kritiek toen ze het opnam voor een onderzoeker die haar baan verloor omdat die vond dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen.

Het museum zegt solidair te zijn met de transgendergemeenschap. “De beslissing om Rowling te cancellen is geen perfecte oplossing, maar meer konden we op korte termijn niet meer doen”, klinkt het. “We denken na over wat we hier op lange termijn mee moeten aanvangen.” Op de expo zijn onder meer kostuums en attributen uit de Harry Potter-filmreeks te zien in een tentoonstelling over magische films.