Nieuw ‘wondermiddel’ op komst dat je doet vermageren, ook al let je niet op je eten

Een team onderzoekers aan de universiteit van Texas heeft met CPACC (chloropentaamine cobaltchloride) een medicijn ontwikkeld dat het metabolisme sneller doet werken. Daardoor zou ons lichaam op een efficiëntere manier vet en suiker kunnen afbreken.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, is een ingewikkeld biologisch proces. Het medicijn blokkeert het MRS2-gen. Dat is het gen dat magnesium naar de mitochondriën (kleine energiefabrieken van onze cellen die energie produceren en calorieën verbranden, red.) transporteert. Waarom magnesium hier de boosdoener is? Het mineraal vertraagt de werking van die mitochondriën. En bijgevolg de hele stofwisseling. Door de uitschakeling van het MRS2-gen kan de stofwisseling dus versnellen.

Het medicijn blijkt aan te slaan bij muizen. Diertjes die een jaar lang een westers (lees: heel calorierijk) dieet aten en het medicijn kregen toegediend, vermagerden aanzienlijk. Ook al aten ze meer calorieën dan ze verbrandden. Meer nog: ook hun cholesterolniveau daalde en ze hadden een lagere bloedsuikerspiegel. De muizen vertoonden ook lagere niveaus van een leverenzym genaamd alanine transaminase (ALT), wat aangeeft dat hun lever in goede staat was. Bij muizen die hetzelfde calorierijke eten kregen, maar het medicijn niet innamen, nam het gewicht toe.

Veelbelovend nieuws. “Maar het valt af te wachten of het effect bij de mens even spectaculair zal zijn”, zegt toxicoloog Jan Tytgat als we hem bellen. Onderzoeksleider en biochemicus Madesh Muniswamy hoopt het medicijn de komende jaren alvast te testen bij mensen. “Een medicijn dat het risico op cardiometabolische ziekten zoals een hartaanval en beroerte kan verminderen, kan een enorme impact hebben. We zullen de ontwikkeling ervan voortzetten”, klinkt het.

