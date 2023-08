Parochianen Diets-Heur branden kaarsje voor heilige Donatus

Tongeren

Zondag zou er voor de eerste maal een openluchtviering worden georganiseerd aan de Sint-Donatus kapel in Diets-Heur. Maar door het slechte weer werd er uitgeweken naar de kerk. Aansluitend werd er een receptie aangeboden door de kerkfabriek. “We hebben een aanvraag bij de stad ingediend voor de restauratie van de kapel. Het enthousiasme is groot onder de inwoners van Diets-Heur. Iedereen wil zijn steentje bijdragen. De kapel wordt nu weer opgeknapt door vrijwilligers. Het is zo mooi om te ervaren hoe iedereen op zijn/haar eigen manier wil meehelpen”, zegt Josiane Houben, pastoraal coördinator St.-Marcus. “We hebben nieuwe noveenkaarsen laten maken van de heilige Donatus die wordt aanbeden tegen bliksem en donder.” (diro)