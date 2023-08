Australische politie ontmaskert pedofilienetwerk: 13 kinderen bevrijd

De Australische politie heeft in samenwerking met de FBI dertien minderjarigen bevrijd in een onderzoek naar een pedofilienetwerk. Daarbij zijn ook negentien Australische mannen tussen 32 en 81 jaar aangeklaagd wegens kindermisbruik, aldus de politiediensten.

Het netwerk deelde op het dark web, een parallelle versie van het internet waar de anonimiteit van gebruikers gegarandeerd is, versleuteld materiaal dat seksueel geweld tegen kinderen laat zien. “De omvang van de middelen die dit netwerk gebruikte om detectie te voorkomen, toont alleen maar hoe gevaarlijk ze waren”, aldus commandant Helen Schneider. Onder de gearresteerden zijn verschillende Australische mannen die tewerkgesteld zijn in de IT-sector.

Nog volgens de politie waren sommige van de dertien bevrijde minderjarigen misbruikt, anderen werden uit voorzorg in veiligheid gebracht.

De Australische politie had de tip over het netwerk gekregen van de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst was in 2021 al een onderzoek gestart nadat twee FBI-agenten waren gedood bij een onderzoek naar het netwerk in de Verenigde Staten. Bij de Australische politie stond het onderzoek naar het netwerk bekend onder de naam ‘Operatie Bakis’.