KLJ Herent verjaagt regen met vlag en wimpel

De KLJ van het Herent ging zondag de ongunstige weergoden te lijf met vlag en wimpel tijdens hun een regionaal Sportfeest. Op het voetbalterrein van Herkol verzamelde heel wat jongeren om al zwaaiend met vendels en wimpels in verschillende disciplines een beker in de wacht te slepen. “In de zomer oefenen we volop op dansen, wimpelen en vendelen”, vertelt Kaat Fransen van de organisatie. “Tijdens een Sportfeest nemen verschillende KLJ’s het regionaal of interregionaal tegen elkaar op in verschillende reeksen waarbij een jury punten uitdeelt. Vandaag mogen we vijftal verenigingen verwelkomen.” (gvb)