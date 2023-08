Opvallend: Adrie van der Poel vindt kersvers wereldkampioen Mathieu “niet de beste” renner van de wereld

Mathieu van der Poel deed zondag wat zijn vader nooit kon: wereldkampioen op de weg worden. Adrie van der Poel is uiteraard heel fier op de kersverse drager van de regenboogtrui, maar liet in gesprek met Wielerflits weten dat zijn zoon volgens hem niet de beste ter wereld is.

Mathieu van der Poel is aan een fantastisch 2023 bezig. In februari kroonde hij zich in Hoogerheide voor de vijfde keer tot wereldkampioen veldrijden, in het voorjaar volgden zeges in wielermonumenten Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en zondag werd hij in Glasgow ook wereldkampioen op de weg. De logische conclusie: hij is de beste renner ter wereld.

“Daar ben ik het niet helemaal mee eens”, zegt vader Adrie. “Als je naar eendagskoersen kijkt, komt Mathieu heel dicht in de buurt. Maar voor mij blijft Tadej Pogacar de beste renner van de wereld. Hij doet op alle fronten mee, ook de manier waarop hij koerst. Ik kan alleen maar waardering uitspreken voor de renner Pogacar. Niet in mindere mate, maar wel in andere mate: Wout van Aert staat er ook altijd. In de klassiekers, in de rondes. Dat zijn renners die zich op alle terreinen willen etaleren. Mathieu maakt daar zijn eigen keuzes in. Het is een heel andere renner met een heel andere mentaliteit.”

Dat Van der Poel beide heren klopte voor de wereldtitel betekent dan ook heel veel.

“Je staat daar met de drie beste renners”, klinkt het. “Maar ik wil ook Mads Pedersen daarbij zetten. Ik denk dat hij pas dit jaar er goed doorgekomen is, ondanks zijn eerdere wereldtitel. Hij rijdt een supersterk seizoen. Net als Pogacar en Van Aert is Pedersen een renner naar mijn hart. Ze koersen. Ze kijken niet naar een inspanning meer of minder. Zij maken het wielrennen echt aantrekkelijk.”