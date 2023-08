Nog een transfer in de maak? Anderlecht start onderhandelingen met Reims over creatieve aanvaller Alexis Flips

Dat Alexis Flips op de lijst staat bij Anderlecht, is niet nieuw. Paars-wit wilde de Fransman in de lente al, maar toen vroeg Reims nog zeven miljoen euro. Jesper Fredberg heeft het dossier toen daarom in de koelkast geplaatst, maar ondertussen is de prijs gezakt én is nog meer duidelijk geworden dat ze bij Anderlecht creativiteit tekort komen in afwezigheid van de geblesseerde Yari Verschaeren.

Anderlecht heeft Flips al twee contractvoorstellen gedaan en ondertussen zijn de partijen dicht in de buurt van een akkoord. Een vertegenwoordiger van paars-wit ging Flips afgelopen weekend nog bekijken tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Torino en was overtuigd. De Fransman geniet ook buitenlandse, voornamelijk exotische interesse, maar verkiest Brussel. Hij kan trouwens ook in Reims blijven, want daar ligt een nieuw contract voor hem klaar. Zijn huidige overeenkomst loopt af in de zomer van 2024.

Teddy Teuma

Ondertussen zijn ook de gesprekken tussen Reims en paars-wit opgestart, maar daar is voorlopig nog geen akkoord. De Fransen schermen met andere interesse en willen een stevige zak geld. Bij Reims hebben ze zich alvast voorbereid op een vertrek van Flips door Teddy Teuma van Union en Reda Khadra van Brighton te halen.

Flips, vorig seizoen goed voor zes doelpunten en zes assists, kan op meerdere offensieve posten uit de voeten en speelde in het verleden vooral op de flank, maar bij Anderlecht is het idee om hem centraal uit te spelen. In steun van Kasper Dolberg is er iemand nodig met creatieve ideeën en een splijtende laatste pass.