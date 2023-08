Ferm Lindelhoeven viert 100ste verjaardag met verbindend kunstwerk

Pelt

Vrijdag was het exact 100 jaar geleden dat op Lindelhoeven de Boerinnenbond - de voorloper van KVLV en nu erm - werd opgericht. In aanloop naar het grote feest in september nodigde Ferm Lindelhoeven iedereen uit op de inhuldiging van hun kleurrijk draadkunstwerk - naar idee van de crea-groep - op de hoek van de Kapelstraat en de Lindelsebaan. Ferm-voorzitster Elly Hoogstijns: “De draden werden gespannen door meer dan 100 Ferm-leden tijdens het lentefeest in mei en staan symbool voor verbondenheid.”

Ferm kreeg toelating van de gemeente om het draadkunstwerk te plaatsen op de hoek van de Kapelstraat met de Lindelsebaan, op de ruimte waar de oude school werd gesloopt en waar in de toekomst serviceflats komen. Het eigenlijke eeuwfeest vindt plaats op 2 september. Dan viert Ferm Lindelhoeven het eeuwfeest met een dankviering en een academische zitting in de kerk van Lindelhoeven. (path)