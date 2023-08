Pelt Zomert trotseert de regen met rasechte country

Pelt

De horecazaken aan de Oud Markt in Overpelt - De Markt, Fresh en Tafeltijd - namen weer het initiatief om wat muzikale gezelligheid op zaterdagavond te brengen voor jong en oud. De horeca-uitbaters zweren daarbij bij lokale muzikanten en entertainers, maar kenden pech bij de opening zaterdag. “Het slechte weer was wel spelbreker, maar afgelasten van ons gratis minifestival was helemaal geen optie, de kosten waren toch gemaakt”, zegt mede-inrichter Ronald Swinnen (Tafeltijd). “Zo werd het optreden van countryband Luc Lauwry, Eric Burgers & Diana eerder een terras- dan pleinconcert. Maar wel droog voor iedereen.“

Niet getreurd: Pelt Zomert voorziet nog twee gratis live muziek zaterdagavonden, op 12/8 met Anytime en op 19/8 Michel,Lino en Leona telkens van 18 tot 23 uur. Op 12 en 13 augustus is er ook nog het Smaakfestival Palati in de pastorietuin aan de kerk van Overpelt. (path)