Après-ski in hartje zomer? Bij de KLJ van Wijshagen kan het

Oudsbergen

De KLJ van Wijshagen opende afgelopen weekend hun Jägerbar, zeg maar après-ski in hartje zomer. Er stond wel geen Oostenrijkse chalet op de site, maar knusse tenten om de aangekondigde regen te weren. De ondernemende KLJ’rs uit Wijshagen, allemaal in lederhosen, zoeken elk jaar een andere insteek voor hun summerbar. “Dit jaar koezne we voor een winterse après-skibar waar je kan genieten van sateetjes, biertjes en korte drankjes”, weet leider Neel Corstjens. Dankzij de frisse avond gingen Jägermeister en Flying Hirsch vlot binnen. “De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuwe bivaktenten en naar onze ledenwerking”, klinkt het nog. (rdr)