VIDEO. Hilarische beelden van uitgeputte Tadej Pogacar in discussie met UCI-voorzitter gaan viraal: “We zijn gewoon dom”

Tadej Pogacar ging zondag wel héél diep voor de bronzen plak op het WK wielrennen. De Sloveen kreeg het na de podiumceremonie zelfs even moeilijk, terwijl hij ervoor nog in discussie was gegaan met UCI-voorzitter David Lappartient. De video daarvan ging daarna rond op sociale media.

“Het was een van mijn zwaarste dagen op een fiets”, aldus Pogacar op de aansluitende persconferentie. “Ik voelde me net in de mixed zone even niet goed. Ik moest even liggen en heel dringend naar het toilet. Nu is het gelukkig beter.”

Voor hij het podium opstapte aan de zijde van Mathieu van der Poel en Wout van Aert ging Pogacar - leunend op een dranghek - in discussie met de grote baas van de UCI. “Het waren twee rondjes te veel”, lachte de Sloveen. Van der Poel vond het best grappig en zei: “Ik had hem gevraagd om er nog twee rondjes bij te doen.” Waarop Pogacar antwoordde: “Als je er nog eentje had bij gedaan, dan was ik in een ambulance geëindigd.”

Lappartient: “Oké, we zullen dezelfde afstand houden maar dan met toch een rondje meer nog?” Pogacar dacht er het zijne van: “Maar nee, we zijn gewoon dom.”

De beelden: