Familie en wielerwereld in diepe rouw na fatale val van wielercommissaris Dirk (57): “We zullen hem keihard missen”

Diksmuide/Koksijde

De familie en vrienden van de 57-jarige Dirk Saubain uit Diksmuide zijn in rouw nadat de man zondag op tragische wijze overleed na een val van een trap. Ook de wielerwereld is erg aangeslagen, want Dirk was er een bekend en alomtegenwoordig gezicht. Hij was wielercommissaris, afgevaardigde bij Cycling Vlaanderen en bestuurslid bij de Koninklijke Véloclub van Koksijde. “We zullen Dirk hard missen en zijn erg dankbaar voor alles wat hij betekende”, zegt voorzitter Jan Deramoudt.