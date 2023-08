Meer dan 1.000 mensen geëvacueerd door bosbrand in Portugal, 850 brandweerlui bestrijden vlammenzee

In het zuiden van Portugal zijn honderden brandweerlui in de weer met het bestrijden van een grote bosbrand. Duizenden hectares land zijn al in de vlammen opgegaan, 1.400 mensen zijn geëvacueerd.

De Portugese brandweer zet 850 brandweerlui en zes watervliegtuigen in om de brand te bestrijden, die zaterdag ontstond in het dorp Odemira in de regio Alentejo, maar inmiddels ook is uitgebreid naar de bij toeristen populaire Algarve-streek. 6.700 hectare land is inmiddels al verwoest.

Het werk van de brandweer wordt bemoeilijkt door de hoge temperaturen en hevige wind. Burgemeester Helder Guerreiro van Odemira noemt de situatie “kritiek, moeilijk en complex”. Volgens Jose Ribeiro, hoofd van de hulpdiensten, zullen de moeilijke weersomstandigheden het werk uitdagend blijven maken. “Het is een zorgelijke situatie.”

Eén brandhaard zou zich met name snel uitbreiden richting Monchique. Die populaire toeristische bestemming in de Algarve met natuurlijke bronnen en hotels was in 2018 ook al eens het toneel van een grootschalige bosbrand. 19 dorpen, vier toeristische accommodaties en een camping werden uit voorzorg al geëvacueerd. Verschillende wegen in de regio zijn ook afgesloten.

Verhoogd risico

In drie districten in het noorden van Portugal geldt inmiddels ook code rood, met weersverwachtingen die wijzen op temperaturen richting 41 graden Celsius. In meer dan 120 verschillende steden en gemeenten doorheen Portugal – waaronder ook hoofdstad Lissabon – geldt een verhoogd risico op bosbranden.

“Met de weersomstandigheden die we in de komende dagen zullen zien, kan een kleine brand snel een grote worden”, waarschuwde de civiele bescherming.

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS