WK VOETBAL. Colombia voorbij Jamaica naar laatste acht

Colombia heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor de Colombianen is het de eerste keer dat ze bij de laatste acht staan op een WK vrouwenvoetbal.

In de achtste finales in het Australische Melbourne haalden ze het met het kleinste verschil (1-0) van Jamaica. Catalina Usme scoorde na 51 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij de laatste acht staat Colombia komend weekend tegenover Europees kampioen Engeland, dat maandag strafschoppen nodig had om voorbij Nigeria te gaan. In de laatste achtste finale van het toernooi neemt Frankrijk het dinsdag in Adelaide op tegen Marokko.