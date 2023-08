VN-rechtbank oordeelt: geen proces tegen verdachte van genocide in Rwanda

Er komt geen proces tegen de vermoedelijke financierder van de genocide in Rwanda in 1994. De verdachte, Félicien Kabuga, is vanwege zijn dementie niet in staat om terecht te staan, oordeelde de Kamer van Beroep van het Rwandatribunaal in Den Haag. Een verzoek van de aanklager om Kabuga’s geschiktheid om voor de rechter te verschijnen opnieuw te beoordelen, werd afgewezen.

Félicien Kabuga werd in 2020 gearresteerd in de buurt van Parijs, nadat hij 25 jaar op de vlucht was geweest. In september ging het proces tegen hem van start voor een VN-rechtbank in Den Haag. Hij moest er zich verantwoorden voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Bij de opening van het proces noemden de aanklagers de tachtiger een “brein” achter die genocide. Hij zou de volkerenmoord op Tutsi’s en gematigde Hutu’s actief ondersteund en mogelijk gemaakt hebben, zeiden ze. Als rijkste man van Rwanda zou Kabuga over een grote politieke invloed beschikt hebben en nauwe banden met de elite gehad hebben. Ook zou de zakenman betrokken geweest zijn bij de oprichting van de Interahamwe, de Hutu-militie die een sleutelrol speelde bij de genocide.

In juni oordeelden de VN-rechters in eerste aanleg echter dat Kabuga niet in staat was om terecht te staan. Ze besloten niettemin dat het proces zonder verdachte kon worden voortgezet, enkel om de schuld vast te stellen. Er zou dus geen straf worden opgelegd. De verdediging ging tegen deze beslissing in beroep.

Volgens VN-cijfers vielen bij de genocide in Rwanda 800.000 doden, vooral onder de Tutsi-minderheid.