Vijfde meer vacatures in onderwijs

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft in juli 1.786 nieuwe vacatures voor het onderwijs ontvangen, een vijfde meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt VRT NWS op basis van de vacaturecijfers van de VDAB. Het gaat om 1.276 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs, 96 voor leerkracht buitengewoon secundair onderwijs en 414 voor leerkracht kleuter- of lager onderwijs.

In totaal staan er net geen 3.200 vacatures voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs open, een stijging met ruim een vijfde ten opzichte van een jaar geleden. De stijging doet zich vooral voor in het secundair onderwijs, met 37 procent meer openstaande vacatures dan in juli 2022.

In totaal werden in juli 23.844 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld, een daling met 12,5 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In de voorbije twaalf maanden werden 346.198 vacatures gemeld aan de VDAB, bijna 15 procent minder dan in de twaalf maanden daarvoor.