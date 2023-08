Leerlingen Mosa-RT maken interactief spel voor mensen met een beperking

Maaseik

Bart Baens en Sara Beliën, leerkrachten aan Mosa-RT, gaan al jaren mee op kamp met jongvolwassenen met een fysieke of mentale beperking. Deze kampen worden georganiseerd door Kando, het vroegere KVG, de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. Dit jaar hadden ze een extraatje mee voor de deelnemers, namelijk het bekende pongspel, het eerste digitale pingpongspelletje uit de jaren 70. “Onze leerlingen van het zesde jaar Industriële ICT hebben tijdens het derde trimester een interactieve versie gemaakt die aangepast is aan de noden van de gasten die deelnemen aan het kamp”, zeggen Bart en Sara. “Deze zomer werden er vier kampen georganiseerd: een voor jongvolwassenen met een fysieke beperking, een voor een groep met mentale beperking, een integratiekamp en we sluiten deze week af met een kinderkamp.” (roma)