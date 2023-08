LIVESTREAM. Geëmotioneerde fans vormen erehaag voor begrafenisstoet Sinéad O’Connor

Dinsdagmorgen trok de begrafenisstoet van Sinéad O’Connor door de straten van de Ierse kustplaats Bray. De zangeres wordt er later in intieme kring begraven, maar eerst waren de fans welkom langs het parcours van de begrafenisstoet.

Twee weken geleden overleed de Ierse zangeres Sinéad O’Connor (56) in Londen. Haar precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Het blijft wachten op de resultaten van de lijkschouwing.

Dinsdag is Sinéad O’Connor begraven in de Ierse badplaats Bray even ten zuiden van Dublin, waar de zangeres meer dan 15 jaar woonde. “Sinéad was altijd gelukkig wanneer ze naar Bray kon terugkeren”, zei een woordvoerder van de familie aan de Britse pers. “Ze hield van Bray en van de bewoners.”

LEES OOK. Sinéad O’Connor (56), de zangeres die haar leven lang de ene tragedie na de andere moest verwerken

(lees verder onder de foto)

Fans verzamelden dinsdag al vroeg aan het huis waar Sinéad vijftien jaar woonde. — © PRESSASSOCIATION

De rouwstoet vertrok dinsdagvoormiddag aan de ene kant van de Strand Road en volgde die langs de kust helemaal naar het einde. Al in de vroege ochtend had de politie de straat afgesloten voor alle verkeer. De Ierse spoorwegen lieten weten dat het treinverkeer naar Bray dinsdag opvallend drukker was dan op andere dagen.

(lees verder onder de foto)

Geëmotioneerde fan. — © PRESSASSOCIATION

Om 10.30 uur lokale tijd vertrok de stoet. Die passeerde onder meer langs het huis waar Sinéad vijftien jaar woonde. Op het einde van de rouwprocessie sloot de familie aan om Sinéad dan in alle discretie naar haar laatste rustplaats te brengen.

(lees verder onder de foto)

De voorbije dagen legden fans al bloemen neer aan het huis in Bray waat O’Connot vijftien jaar woonde. — © REUTERS

Dinsdag stond onder anderen Liam O’Maonlai, lead singer van de Hot House Flowers, langs de kant van het rouwstoet-parcours om zijn laatste eer te betuigen aan Sinéad O’Connor.

(lees verder onder de foto van de Hot House Flowers-frontman)

Liam O’Maonlai — © PRESSASSOCIATION

Terwijl de rouwstoet langzaam door de straten van Bray reed, lieten fans uit hun boxen O’Connors grootste hit Nothing compares 2 u ingetogen klinken. Fans vertelden elkaar hun Sinéad-verhalen. Ruth O’Shea zei dat haar moeder altijd boos was omdat ze naar “dat soort muziek” luisterde. “Maar Sinéad gaf me kracht en leerde me rebelleren. Wanneer ik vandaag thuis Sinéad opzet, weten de kinderen: moeder heeft een lastige dag en put kracht uit Sinéads muziek.”

(lees verder onder de foto)

Ruth O’Shea en haar kinderen. “Sinéad gaf me kracht.” — © PRESSASSOCIATION

De Ierse president Michael D Higgins Micheal liet weten dat hij aanwezig zal zijn op de teraardebestelling van Sinéad O’Connor. “De uitingen van leed, ook vandaag weer, tonen hoe sterk het Ierse volk meeleeft met het leed van de familie van Sinéad O’Connor”, zei hij in een statement.

Andere fans delen hun leed op sociale media. Een schreef: “Ik kan vandaag niet in Bray zijn. Daarom brandt ik hier thuis een kaars voor Sinéad en zet nog eens een CD van haar op.”

Letters van negen meter

Op een heuvel in Bray is een tijdelijke installatie aangebracht. Met gerecycleerde plastiek zijn negen meter grote letters gemaakt die samen de tekst vormen: Eire (de Ierse naam van Ierland), gevolgd door een hartjessymbool en dan de naam Sinéad, oftewel: Ierland houdt van Sinéad. De letters liggen op een heuvel die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door piloten om te navigeren. Vorige week is op de Samuel Beckett-brug in Dublin nog Nothing compares 2 u geprojecteerd, O’Connors megahit uit 1990.