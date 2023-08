Het voertuig was total loss, maar de bestuurder had als bij wonder geen medische verzorging nodig. — © 112 Meldingen Limburg

Riemst

Op de Maastrichtersteenweg in Riemst is dinsdag in de vroege ochtend een auto tegen een boom beland. De bestuurder had als bij wonder geen medische verzorging nodig. Zijn voertuig is total loss.