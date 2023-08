Filezwaarte in Vlaanderen weer op recordniveau van mei 2018

In de periode juli 2022 tot juni 2023 stond er elke dag gedurende een uur gemiddeld 800 kilometer file op de Vlaamse hoofdwegen.

De filezwaarte was na de piek in mei 2018 gedaald, zeker tijdens de coronacrisis. In april 2021 begon een stijgende trend. Nu is dus de piek van 2018 opnieuw gehaald. De meeste en langste files doen zich nog steeds voor in de omgeving van Antwerpen en Brussel.