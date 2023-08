Eliott Crestan geeft met hamstringblessure forfait voor WK atletiek in Boedapest

Eliott Crestan moet door een hamstringblessure passen voor het WK atletiek eind deze maand in Boedapest. Dat meldde de krant Le Soir dinsdagochtend en het nieuws is ondertussen ook door Crestan bevestigd aan persagentschap Belga.

De seizoensstart van Crestan was al stevig vertraagd door een hamstringblessure, maar de laatste weken kwam de 800 meterloper er weer door. Hij won op het BK tegen Pieter Sisk en Tibo De Smet, niet de minste tegenstanders. Maar tijdens een trainingsstage in Bordeaux heeft Crestan zich opnieuw geblesseerd aan de hamstring. Het WK nog halen is een onmogelijke opgave.

Afgelopen winter bereikte Crestan nog een voorlopig hoogtepunt in zijn carrière. Op het EK indooratletiek in Istanboel won hij de bronzen medaille.