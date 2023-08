Pakistaanse ex-premier Imran Khan in beroep tegen veroordeling wegens corruptie

De Pakistaanse ex-premier Imran Khan, die zaterdag drie jaar cel kreeg wegens corruptie, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Dat hebben zijn advocaten laten weten.

De voormalige cricketster en leider van de Pakistan Tehreek-e-Insaf wordt verweten dat hij zichzelf zou hebben verrijkt tijdens zijn premierschap. Er zouden cadeaus zijn doorverkocht die tijdens buitenlandse reizen waren ontvangen en volgens de autoriteiten eigendom waren van de staat. Het ging volgens overheidsfunctionarissen onder meer om horloges die cadeau waren gedaan door een koninklijke familie. De 70-jarige Khan, tot april 2022 premier van het land, werd daarop zaterdag gearresteerd in zijn woonplaats in Lahore en opgesloten in de gevangenis.

Sinds Khan in april 2022 door een motie van wantrouwen moest aftreden, heeft het Pakistaanse gerecht een rist dossiers tegen hem opgestart. De politicus, die van plan is om mee te doen aan de komende verkiezingen, zat eerder dit jaar ook al vast. Dat leidde toen tot bloedige rellen en duizenden arrestaties.