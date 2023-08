Nederlandse baanwielrenner baart opzien met bizar interview na zware valpartij en straffe vierde plek op WK: “Oh, dit is wel klote”

Büchli kwam niet één maar twee keer ten val tijdens de wedstrijd, waarvan een keer met latere winnaar Vernon. Een geluk bij een ongeluk volgens de Nederlander.

“De eerste gedachte is misschien dat vierde een heel goed resultaat is voor iemand die twee keer gevallen is, maar in dit veld met mannen als Elia Viviani en Ethan Vernon is het misschien niet eens slecht. Op die manier kon ik toch wel herstellen. Ik durf zelfs te zeggen: was ik niet gevallen, dan was ik vijfde of zesde geworden”, aldus Büchli na afloop met een opmerkerlijke quote.

Hij liep wel schade op maar finishte dus nog als vierde. “Mijn sleutelbeen is uit de kom. Dat is vervelend, want ik wist niet dat dat bestond. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar dat kan kennelijk. Ze kunnen dat niet opereren, maar het gaat sneller dan een sleutelbeenbreuk. Dan voel je niks, dat is puur op adrenaline op de fiets. Toen ik er uit lag, kon ik hem er op de fiets al in en uit zetten. Op dat moment dacht ik: oh, dit is wel klote. Ik kon mijn shirt vervolgens niet meer aandoen. Ik had er nochtans heel erg veel zin in en wist ook wel dat ik zuinig moest rijden. Voor mij was dit de eerste keer met die grote namen, dus ik kreeg ook niet veel ruimte.”

© BELGA