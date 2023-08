Ex-Miss België Joke Van de Velde hervat studies voor kleuterleidster: “De media bieden niet genoeg zekerheid”

Aan het weekblad Story vertelt Joke Van de Velde deze week waarom ze de studies van kleuterleidster, die ze on hold zette tijdens de missverkiezing, nu toch heeft hervat: “Die studies heb ik vroeger nooit afgemaakt. Ik haakte af nog voor mijn eerste examens, toen ik Miss België werd. Maar tijdens de coronaperiode besefte ik hoe belangrijk een diploma is. Ik was zwanger van Luca en voelde me plots heel verantwoordelijk. Mijn presentatie-opdrachten vielen van de ene op de andere dag weg. Ik kies nu voor meer zekerheid. Met dat diploma heb ik iets achter de hand voor als ik ooit een job naast de media wil.”

Ze geeft toe dat het niet altijd makkelijk is als alleenstaande mama. “Ik heb minder tijd dan ooit. Als Luca slaapt, zit ik met mijn neus in de boeken. Tijdens de examens zelfs tot ’s nachts. Maar het geeft me veel voldoening.”

Ze zegt dat de papa van Luca nog in hun leven is. En dat ze professionele hulp zal inschakelen om haar zoontje te zeggen wie haar vader is. Maar voorlopig mist Luca geen vaderfiguur: “Hij kijkt op naar zijn opa en mijn broer Nico. Zelf wil ik wel een vaderfiguur voor hem, want nu ben ik mama en papa in één.”

Joke Van de Velde doet nog steeds bedrijfspresentaties, fotoshoots en modedefilés en ze presenteert op Ment TV, “maar enkel als het past in combinatie met de zorg voor Luca.”