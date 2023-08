Vrouw in paniek wanneer ze niet meer in haar appartement kan: “Waarom is mijn deurslot veranderd?”

De Amerikaanse Cadigan Smith stond voor een raadsel toen ze onlangs weer thuis kwam van haar werk. Het deurslot van haar appartement was plots veranderd. Ze nam in paniek contact op met haar huisbazin, maar zij bleek allesbehalve behulpzaam te zijn. “Ze zei enkel dat er een nieuwe sleutel onderweg was, maar … die heb ik die avond niet gekregen”, klinkt het. Smith probeerde de dag nadien nog eens, maar moest juridische stappen nemen toen ze - weer - geen antwoord of sleutel kreeg.