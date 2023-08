Kinderen van Kattenbos racen om hun favoriete snoepjes te rapen

Lommel

Tijdens Kattenbos-kermis organiseert KWB Kattenbos allerlei activiteiten. Dit jaar werd op maandag 7 augustus traditiegetrouw de snoepjesrace voor kinderen gehouden. De avond begon met de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar die om het snelst naar de snoepjes mochten racen en zoveel snoep als mogelijk mochten rapen. Daarna waren de kinderen van 4 tot 6 jaar aan de beurt. Gewapend met een grote zak liepen de kinderen recht op de mat vol snoepjes af. Er werd zorgvuldig geraapt en snoep gekozen. Na het snoepjes rapen was er ook nog kinderdisco. Jana (4) deed ook dit jaar weer mee met de snoepjesrace: “Eerst moesten we een klein stukje lopen en daarna mochten we zoveel snoepjes rapen als we konden. Ik ga ze lekker opeten met papa.” (nma)

© nma

