Karl Vannieuwkerke ergert zich aan verwijten voor Frieda (72) die fiets van Mathieu van der Poel won

Tijdens de Ronde van Frankrijk konden de kijkers van Vive le Vélo sms’jes sturen om de speciale “Poulidor-fiets” te winnen waarop Mathieu van der Poel de 9e etappe van de Tour de France afwerkte. Dat leverde niet alleen een smak geld op voor Kom op tegen Kanker, maar ook één heel gelukkige winnares: Frieda Feyaert.

(lees verder onder de foto)

Details van de fiets. — © Sporza

Op sociale media lieten mensen zich heel laag uit over de winnares. “Als er volgende keer een rollator te winnen valt, doe ik mee” of “Allez, die fiets ziet geen straatsteen meer van dichtbij’, inclusief emoticon van een wenend ventje.

Eikels

Die opmerkingen raakten Vive le Vélo-presentator Karl Vannieuwkerke zo diep dat hij in zijn recentste wekelijkse brief in de Krant van West-Vlaanderen Frieda een hart onder de riem steekt: “Ik heb me ook geërgerd aan een deeltje van dat Vlaanderen. Misschien is het een verwaarloosbare fractie van de populatie, maar het moet me toch van het hart. Toen het social mediateam van Vive le Vélo een foto van jou en je man met de fiets postte kwamen er heel veel felicitaties en hartverwarmende boodschappen onder te staan, maar waren er toch ook weer wat onverlaten die dachten te scoren met kwetsende opmerkingen… Eikels! Vergeef me het scheldwoord. Maar ik kom langzamerhand niet verder dan deze gedachte als ik dit soort schrijfsels te zien krijg…”