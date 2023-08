Quizploeg Vur d’Leut schenkt 1.300 voor roboticatherapie van Tuur (13) en Roel (8)

Lommel

De Lommelse quizploeg Vur d’Leut heeft zondag een cheque van 1.300 geschonken aan de vzw You for Two. “Elk jaar in mei organiseren wij in het Klosterhof een quiz”, vertelt Guy Van Limbergen (57) van Vur d’Leut. “Sinds een aantal jaren schenken wij de opbrengst aan een goed doel dat zich op allerlei manieren inzet voor kinderen. Dit jaar kozen wij voor de vzw You for Two, opgericht door een jong gezin uit Diest maar afkomstig uit Lommel. Twee van hun drie zonen, Tuur (13) en Roel (8), lijden aan de spierziekte Ataxie van Friedreich of FA. Zij organiseren allerlei activiteiten om geld in het laatje te brengen om de therapieën en medicatie van Tuur en Roel te bekostigen. Wij willen graag ons steentje hieraan bijdragen.”

“We bedanken iedereen van vur d’Leut voor deze mooie cheque”, vertellen Anne-Marie Dupont en David Van Och, de ouders van Tuur en Roel. “Wij gaan het bedrag gebruiken voor de roboticatherapie voor onze 2 jongens. Daarvoor hebben we elk jaar een groot budget nodig. Ook willen we het onderzoek blijven steunen in de hoop dat ze een remedie kunnen vinden voor deze zeldzame ziekte.” (nma)