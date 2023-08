29 Lanakense kinderen tonen hun musicaltalent aan familie en vrienden

Lanaken

In De Engelse Hof van Lanaken hebben 29 kinderen en jongeren vrijdag 4 augustus hun musicalstage afgesloten met een show voor familie en vrienden. “Het was een erg leergierige maar ook dankbare groep waarin behoorlijk wat talent zit”, zegt Daan Keisse (23) die samen met Lotte Vansteenacker (19) namens de vzw Panktom het kamp begeleidde.

De 29 deelnemers - tussen 9 en 15 jaar oud - werden in twee leeftijdsgroepen ingedeeld zodat het makkelijk werken was. “Tijdens de stage werden 3 liedjes en 2 scènes aangeleerd uit musicals zoals Annie, Mamma Mia en Scooby Doo”, aldus Daan.

Voor Lizanne (11) uit Rekem was het al haar vierde musicalstage:. “Het is leuk om te kunnen dansen met je vriendinnen en samen een musical te maken. Ik ben wel een beetje zenuwachtig want tijdens het toonmoment zijn mama, papa, opa, oma, broertjes en nichtjes aanwezig.”

Fien (11) uit Veldwezelt is aan haar derde musicalkamp bezig en ze heeft ook nu weer ontzettend genoten van de stage. “Dit jaar vond ik het aanleren van de dansjes nogal moeilijk”, bekent ze, terwijl ze toch al uitkijkt naar een volgende stage.

Ook Alisha (12) kijkt uit naar het volgende kamp. Voor haar is dit al de vijfde keer. Muziek is haar grote passie want ze volgt aan de Academie al enkele jaren pianoles. “Ik hou van Abba en de liedjes uit Mamma Mia vond ik dan ook erg leuk.” (eva)