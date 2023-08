Estelle, dochter van Wendy Van Wanten: “Ja, ik weet wie de vader van mijn broer Clément is”

Wie is de vader van Clément (22), de tweede zoon van Wendy Van Wanten? Dat is een goed bewaard geheim. Maar zijn halfzus Estelle (15) kent het antwoord.

Deze week praat Estelle in Dag Allemaal over hoe het voelt om als enig kind nog thuis te wonen, nu haar broer Clément is gaan samenwonen met zijn vriendin uit Venezuela, die hij via de chat heeft leren kennen. Sinds begin deze maand woont het koppeltje in een appartement, om de hoek. Dichtbij, dat wel, maar niet meer thuis. Estelle zegt dat het best meevalt.

Clément is de halfbroer van Estelle. Ze delen hun moeder, Wendy Van Wanten, maar wie Cléments vader is, heeft Wendy nooit wereldkundig gemaakt. Dag Allemaal stelt Estelle de vraag vlakaf, of zij weet wie de vader is van Clément. Ze antwoordt: “Ja. Maar Clément zei altijd ‘papa’ tegen Frans, mijn papa. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat hij een andere vader heeft.”

Estelle vertelt nog dat ze zich soms geneert in de zeer lijfelijke relatie van haar ouders: “Als ik thuis iets in de vuilnisbak wil gooien, staan zij daar vaak te kussen en te knuffelen. Dat kan wel vijf minuten duren. Dan denk ik: zeg, ga eens naar jullie kamer! Ík mag me als een puber gedragen, zij niet.”