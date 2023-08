Zeventig procent vluchten op luchthaven Deurne zijn binnenlands: “Piloten moeten nu eenmaal leren landen en opstijgen”

Van alle vluchtbewegingen die in 2022 op de luchthaven van Deurne werden geregistreerd, was zowat 72 procent een binnenlandse vlucht. Dat blijkt uit cijfers die Groen opvroeg in het parlement. De luchthaven zelf wijst als verklaring naar de vele pilootopleidingen in Deurne.

Bij binnenlandse vluchten is de luchthaven van Deurne meestal zowel het vertrek- als eindpunt. Soms wordt er van of naar een andere Belgische luchthaven gevlogen. Groen hekelt de in totaal dertigduizend binnenlandse vluchtbewegingen in Deurne. “Het is compleet irrationeel dat de Vlaamse regering miljoenen euro belastinggeld in een verlieslatende, overbodige luchthaven pompt voor vliegreisjes binnen de eigen landsgrenzen”, klinkt het.

Net zoals minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), vragen nationaal covoorzitster Nadia Naji (Groen) en Antwerps voorzitter Bogdan Vanden Berghe (Groen) een verbod op de binnenlandse vluchten. “De Vlaamse regering laat ons belastinggeld door de lucht vliegen”, aldus nog Groen. “Deurne is niet alleen verlieslatend, maar bovendien een draaischijf voor binnenlandse vluchten en niet voor transportvluchten. Het is waanzinnig dat je met een vliegtuig van Antwerpen naar Brussel zou vliegen of voor je plezier een rondje boven Antwerpen vliegt.”

Volgens de luchthaven van Deurne zijn trainingsvluchten absoluut geen verspilling. “Onze opleidingen tot piloot zijn tevens conform de visienota van de Vlaamse regering”, stelt de luchthaven. “Wij voorzien in de piloten van de toekomst. In Antwerpen zijn er een half dozijn pilotenscholen en wij hebben de nodige apparatuur zoals navigatiesystemen en simulatoren om hen op te leiden.”

Luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen) wijst erop dat de meeste vluchten met passagiers in Deurne wél internationale vluchten zijn. Het gaat dan om de reizen die reisorganisatie TUI bijvoorbeeld aanbiedt. “De piloten in opleiding moeten nu eenmaal leren landen en opstijgen”, zegt Dewulf. “De oefenvluchten zijn ook zonder passagiers en gebeuren niet met de grote, vervuilende jets, maar met propellers die minder verbruiken.”