Plussize model Chelsea (25) wil inspireren met deelname aan missverkiezing: “Ik trek mij niet meer aan wat mensen zeggen”

Een fiere plussize dame. Dat is wie Chelsea is, al heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad. “Op school kreeg ik vaak te horen dat ik er niet goed uitzag”, zegt Chelsea. “Ik voelde me heel onzeker die periode. Nu kijk ik terug naar die foto’s en denk ik: jammer, die opmerkingen waren nergens voor nodig.”

Eerdere deelnames

De jonge vrouw heeft al aan verschillende verkiezingen deelgenomen, al is haar deelname aan Miss Grace Benelux anders. “Bij de vorige wedstrijden deed ik altijd alsof ik heel zelfverzekerd was”, zegt Chelsea. “Dat was niet zo. Nu pas weet ik hoe het voelt om echt zelfverzekerd te zijn. Door ouder te worden heb ik leren accepteren wat mijn lichaamstype is. Ik ga naar de fitness en doe body analyses om inzicht te krijgen in hoe mijn lichaam in elkaar zit, wat eigenlijk ook veel spiermassa is.” (Lees verder onder de foto)

Chelsea (25) hoopt andere vrouwen en mannen te kunnen inspireren. — © rr

Chelsea hoopt met haar deelname andere mensen te motiveren. “Ik wil plussizes dames vertegenwoordigen. Bij reguliere missverkiezingen mag je alleen deelnemen als je voldoet aan enkele kledingmaten. Ik was altijd de enige persoon die een maatje meer had. Ik deed alsof mij dat niets kon schelen, maar dat was heel confronterend. Tot een oudere dame na een bikinidefilé mij kwam zeggen dat ik het goed deed en ze wou dat er in haar tijd iemand was geweest waar ze zich mee kon vergelijken. Toen wist ik: ik ben goed bezig. ”

Inspiratiebron

En ook in haar eigen omgeving is Chelsea al een inspiratiebron. “Mijn 16-jarige zus kijkt enorm hard op naar mij. Ze vindt het fantastisch dat ik mij niet meer aantrek wat mensen van mij zeggen en dat ik meedoe aan een missverkiezing. Ik ben wie ik ben.”

De finale van Miss Grace Benelux vindt op zaterdag 9 september plaats in CC Asse.