Thieu, Guido en Edmond al meer dan 30 jaar actief op vakantiekampen van Kando

Herk-de-Stad/Zonhoven/Lommel

Guido Raemaekers (68) uit Herk-de-Stad is al 35 jaar actief voor de vakantiewerking van Kando. Kando staat voor Je KAN het DOen, de nieuwe naam van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. Kando organiseert onder meer kampen voor personen met een beperking. Ook Edmond Brouwers (67) uit Lommel en Thieu Nies (67) uit Zonhoven zetten zich respectievelijk 34 en 33 jaarin voor de vereniging. “Onze kampen bieden een waaier aan activiteiten: quizzen, sport, zoektochten… , al is er niets dat moet. Iedereen is bij ons gelijk. We zijn er voor elkaar en de sterksten dragen de zwaksten. De dankbaarheid van de deelnemers, de glimlach, de knuffels…. Daaraan trekken wij ons als vrijwilligers aan op.”

Het drietal wil een voorbeeld zijn voor jongeren in de begeleiding. “Het is moeilijk om nog jonge mensen voor de begeleiding te vinden. Corona heeft een rol gespeeld en jongeren willen tegenwoordig ook vakantiewerk doen. De vereisten liggen nochtans niet hoog. Je moet wel 16 jaar zijn. Diploma of ervaring zijn niet vereist, wel veel goede wil. Eens dit virus je te pakken heeft, laat het je niet meer los.” (lw)