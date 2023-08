Zo verkeerd kan gezichtsherkenning lopen: hoogzwangere vrouw urenlang vastgehouden door politie voor diefstal en carjacking

Ze dacht dat de politiemannen aan haar deur een grapje maakten toen ze aanbelden en haar kwamen arresteren voor een carjacking waar ze niets mee te maken had. Toch moest de hoogzwangere Porcha Woodruff (32) uit Detroit mee naar het commissariaat, waar bleek dat zij verkeerdelijk was geïdentificeerd via gezichtsherkenning. Het is de eerste fout die bekend is geraakt.

“Dit menen jullie toch niet?” De zes agenten die in februari net aangebeld hebben aan haar voordeur, hebben Porcha Woodruff (32) net gevraagd om naar buiten te stappen omdat ze gearresteerd wordt voor diefstal en carjacking. Haar twee dochters, die ze net aan het klaarmaken is voor school, kijken bang toe en beginnen te huilen. Woodruff wijst naar haar bolle buik: ze is acht maanden zwanger.

Een week eerder had een 25-jarige man ’s avonds de politie gebeld vanuit een kruidenierszaak. Hij was gecarjackt, zo zei hij, door een gewapende man. Die was komen opdagen op een plek waar hij een zwarte vrouw afgezet had, niet lang nadat ze elkaar ontmoet hadden en seks hadden gehad in zijn auto. De gewapende man wordt in de dagen die volgen opgespoord en opgepakt. Wie de vrouw was, weet de politie niet. Gezichtsherkenning helpt, denken de agenten: daar wordt Woodruff aangeduid als schuldige.

Weeën

En dus wordt ze meegenomen. De kinderen blijven achter bij haar verloofde, die het ook niet kan geloven. In het detentiecentrum in Detroit wordt ze vervolgens elf uur vastgehouden. Ze krijgt er herhaaldelijk vragen over het misdrijf, dat ze niet gepleegd had. Haar iPhone wordt in beslag genomen en doorzocht, in de hoop daar bewijs op te vinden.

Van de stress krijgt ze in de cel weeën. “Mijn rug deed enorm veel pijn, ik had spasmen. Waarschijnlijk had ik een paniekaanval”, zegt de schoonheidsspecialiste in The New York Times. “Ik zat op die slechte bankjes en zag echt af.” Pas na officieel in verdenking te zijn gesteld voor diefstal en carjacking en een borgsom van 100.000 dollar te hebben betaald, mag ze een halve dag later naar huis.

Een maand later zal de openbaar aanklager in Wayne County de zaak tegen haar laten vallen. De reden? Zij was op camerabeelden herkend door een computer, via artificiële intelligentie (AI), maar die technologie blijkt verre van onfeilbaar. Woodruff is de zesde persoon die er valselijk door beschuldigd wordt. En toeval of niet: het gaat om zes zwarte mensen, melden Amerikaanse media.

Klacht

Woodruff diende donderdag een klacht in tegen de politie van Detroit, die volgens een belangengroep jaarlijks 125 mensen identificeert met gezichtsherkenning. Politiebaas James E. White zegt in The New York Times “erg verontrust” te zijn. “Ik heb de beschuldigingen in de aanklacht bekeken, en we gaat dit heel ernstig bekijken en behandelen. Meer commentaar kunnen we hier voorlopig niet op geven.”