Ondernemer Frederik Laeremans uit ‘The sky is the limit’ verkoopt bedrijf: “9 kilo afgevallen door de stress”

Wegenbouwer Frederik Laeremans (35), bekend van het realityprogramma The Sky is the Limit, is geen bedrijfsleider meer. Zijn firma Superbeton in Aarschot is verkocht.

In Het Laatste Nieuws vertelt Frederik Laeremans dinsdag dat hij niet langer de zaakvoerder is van het bedrijf Superbeton in Aarschot, dat zijn grootvader in 1954 heeft opgericht. Hij zegt: “Superbeton ging vorig jaar door zwaar weer – de laatste jaarrekening van 2022 vermeldt een over te dragen verlies van 2,3 miljoen euro. “

In een mededeling aan zijn personeel zei Laeremans: “Wij hebben heel veel grote uitdagingen moeten doorstaan. Dit door de nasleep van corona en al de hoog stijgende kosten. Daarom zijn we op zoek moeten gaan naar een sterke partij waarmee we de continuïteit van Superbeton kunnen garanderen. En deze hebben we gevonden. Inmiddels heeft Iterum Superbeton overgenomen.”

“9 kilo afgevallen”

“Ik ben gewoon terug Frederik en niet meer die van Superbeton”, zegt hij over zijn eigen situatie. “Het was een héél héél moeilijke persoonlijke beslissing, maar het is het beste voor iedereen. Het besluit is nog niet zolang geleden genomen, maar het is weloverwogen (….) . Ik ben het afgelopen jaar 9 kilo afgevallen door de stress en al wat er bij kwam kijken. Emotioneel was het eveneens niet makkelijk. Ik wil terug mezelf vinden en dan doorgaan.”