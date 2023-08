Antwerpse noodcentrale dreigt met staking door personeelstekort: “Maar we kunnen toch moeilijk voicemail afspelen?”

Bij de Antwerpse noodcentrale 101 zit het personeel op zijn tandvlees. Het personeelstekort en de daaruit voortvloeiende werkdruk zijn nijpend en de vakbonden voelen zich niet gehoord. Daarom luiden ze (andermaal) de alarmklok en dienen ze een stakingsaanzegging in bij de minister. “Maar we maken ons geen illusies: tot een echte staking kunnen we het nooit laten komen, want we kunnen toch moeilijk een bandje afspelen?”