VIDEO. Iconische beelden: toen Federico Bahamontes de Tour naar zijn hand zette met een monsterlijke klimtijdrit

Met het overlijden van Federico Bahamontes is de wielerwereld een icoon armer. De ‘Adelaar van Toledo’ was een van de renners waarvoor het epitheton ‘gevleugeld klimmer’ echt niet overdreven was. In de Tour van 1959, de enige die hij won, haalde hij het in een klimtijdrit van 13 kilometer naar de Puy-de-Dôme met anderhalve minuut voorsprong op die andere superklimmer, Charly Gaul. Jacques Anquetil moest destijds liefst drie minuten prijsgeven.