Hij werd geprezen als de “eerlijkste man ter wereld”, maar ware verhaal achter gevonden loterijbiljet komt nu aan het licht

Hij werd “de eerlijkste man ter wereld” genoemd omdat hij op zoek ging naar de rechtmatige eigenaar van een winnend loterijbiljet dat hij had “gevonden”. Nu blijkt dat het verhaal van Manuel Reija González uit Spanje werkelijk te ongeloofwaardig was om waar te zijn.

In september 2013 was lotjesverkoper Manuel Reija González door een doos met verloren voorwerpen aan het snuisteren toen hij een lottobiljet aantrof dat dateerde van juni 2012. Hij controleerde de cijfercombinatie van het kaartje en ontdekte dat het 4,7 miljoen euro waard was. Weinigen zouden het hem nadoen, maar de man uit de Spaanse stad La Coruña deed zich niet voor als de winnaar maar leverde het kaartje in bij de lokale autoriteiten. Op die manier hoopte hij dat het prijzengeld alsnog bij de rechtmatige eigenaar zou terechtkomen. “Geen seconde” was het bij hem opgekomen het geld voor zichzelf te houden, beweerde hij. Detail: als de winnaar zich in de twee jaar die volgden niet zou melden, zou het prijzengeld toch naar de eerlijke vinder gaan.

Met die versie van de feiten werd Manuel Reija González tien jaar geleden even een bekende Spanjaard. Vandaag blijft er weinig over van zijn goede imago. Het Spaanse gerecht verdenkt de verkoper er namelijk van dat hij de echte winnaar heeft wijsgemaakt dat het winnende biljet nauwelijks meer dan een euro waard was, om het vervolgens zelf te verzilveren.

Op de juiste plek

De Spaanse loterij vermoedde al snel dat er iets niet pluis was aan het verhaal van González, en dus werd er een onderzoek geopend. In totaal beweerden 317 mensen uit heel Spanje dat zij de winnaar waren, maar telkens ten onrechte. De politie ontdekte wel dat een andere inwoner van La Coruña lange tijd dezelfde winnende cijfercombinatie gebruikte. Die identieke combinatie dook ook op bij loterijkantoren aan de Costa del Sol en op Mallorca, vakantieoorden met een aangenamer klimaat dan La Coruña. Zo kwam de politie erachter dat het werkelijke winnaar “waarschijnlijk een gepensioneerde” moest zijn, iemand “met veel vrije tijd die de warmte opzocht tijdens de kerst- en paasvakantie”.

Via het Spaanse instituut voor ouderen Imserso, dat ook vakanties organiseert voor senioren, kwam de politie uiteindelijk een vrouw op het spoor die telkens op de juiste plek was als een kaartje met de specifieke cijfercombinatie verkocht werd. Zij bleek zelf niet de koper van het winnende lotje te zijn, maar wel diens weduwe. Haar man was al in 2014 gestorven.

Onder één hoedje

Reija González riskeert nu zes jaar cel voor zijn oplichterij. Hij zou het ticket zes keer hebben proberen te verzilveren, en speelde daarbij onder één hoedje met zijn broer, die werkzaam was voor de loterij. Het Openbaar Ministerie in Spanje vraagt ook dat de twee de winst van het lottobiljet schenken aan de weduwe en haar dochter. Beide heren ontkennen de beschuldigingen.