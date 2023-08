Minstens twee doden bij hevig stormweer in oosten van VS, honderdduizenden gezinnen zonder stroom

Een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten had maandag af te rekenen met hevig stormweer. Daarbij zijn minstens twee mensen om het leven gekomen en kwamen honderdduizenden gezinnen zonder stroom te zitten.

Zo goed als de hele oostkust, van Alabama tot New York, werd geteisterd door regen, harde wind en hagel en er werd gewaarschuwd voor mogelijke tornado’s. De Amerikaanse weerdienst NWS voorspelde een “matige kans” op gevaarlijk stormweer, met windstoten tot meer dan 128 km/uur.

In de Amerikaanse staat Virginia werden hagelbollen met een diameter van 11,5 cm gemeld en in Alabama overleed een 28-jarige man nadat hij op de parking van een industrieterrein door de bliksem werd getroffen. Ook in South Carolina viel een dode. Daar kwam een 15-jarige tiener om het leven toen hij voor het huis van zijn grootouders een boom op zich kreeg.

Als gevolg van het slechte weer zaten maandagavond aan de oostkust meer dan 700.000 gezinnen zonder stroom, volgens de website poweroutage.us. Ruim 1.700 vluchten moesten worden geannuleerd en meer dan 8.000 liepen vertraging op.