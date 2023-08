VIDEO. Nauwelijks gebruikte tennisregel zorgt voor minutenlange discussie en kapot racket: “Ik heb een vraagje, kom je even?”

Milos Raonic heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Canadian Open in Toronto. De Canadees - voormalig nummer 3 van de wereld - was na een spannende partij te sterk voor Frances Tiafoe: 6-7 (14), 7-6 (4) en 6-3. Maar het einde van set één zorgde voor de nodige heisa.

Raonic en Tiafoe - het negende reekshoofd - bleven maar vechten in de tiebreak. Tot de Amerikaan het met een fantastisch punt haalde met 14-12. Meteen ging Raonic protesteren, want Tiafoe had na zijn sprintje het net geraakt voor de bal twee keer stuiterde aan de andere kant en dat mag niet. Toch kende de umpire het punt en dus de set toe aan de Amerikaan.

Er ontstond een minutenlange discussie, waarbij Raonic bleef herhalen dat de umpire verkeerd was. Hij vroeg of de ‘supervisor’ de regels eens kon komen uitleggen, maar die gaf de umpire gelijk.

Tiafoe raakte het net, maar blijkbaar een deel ervan dat niet tot het net behoort in een enkelpartij. In het dubbel zou het punt niet tellen. Die boodschap kwam hard aan bij Raonic, die boegeroep over zich heen kreeg na het stukslaan van z’n racket.