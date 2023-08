VIDEO. Topdarter Gerwyn Price onthult “belachelijke” tattoo uit zijn tienerjaren: “Ik was zestien...”

Komend weekend vindt in het Australische Wollongong de New South Wales Darts Masters plaats, de zesde manche van de World Series. Gerwyn Price gaat voor zijn eerste toernooizege van dit jaar na twee verloren finales in Bahrein en Denemarken. In een eerder opgenomen video met collega Rowby-John Rodriguez onthulde ‘The Iceman’ dat hij - naast die op zijn armen - eigenlijk ook een tattoo heeft op zijn rug. “Met mijn eigen naam”, lacht ‘Gezzy’. “Hoe belachelijk is dat wel niet? Ik liet die zetten in een impulsieve bui toen ik amper zestien was.”