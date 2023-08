VIDEO. Italiaanse commentatoren gaan door het dak na ongeziene comeback van Filippo Ganna op WK: “Het is een mirakel!”

Geen Filippo Ganna op het WK wegwielrennen zondag, wel een finale op de piste voor de ijzersterke Italiaan. Ganna maakte de juiste keuze want hij veroverde op een sublieme wijze het goud in de individuele achtervolging. De Brit Daniel Bingham (die Ganna begeleidt bij INEOS) leek lange tijd op weg naar goud en had bij het ingaan van de laatste ronde nog meer dan een seconde voorsprong, maar dankzij een fenomenaal slot ging Ganna er nog op en over. Met een verschil van 0,054 seconden. Hij lijkt ook meer dan klaar voor het WK tijdrijden van later deze week.