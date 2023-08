VIDEO. Hoe zijn WK voorbij had kunnen zijn op 86 km van de finish: Wout van Aert moest vliegende fiets ontwijken bij spectaculaire val

Wout van Aert reed afgelopen zondag naar een zilveren plak op het WK op de weg, achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel. Wat weinigen zagen, was dat de Belgische kopman onderweg ei zo na zwaar ten val kwam. Bij een aanval van Tadej Pogacar op 86 kilometer van de streep ging Matteo Trentin hard onderuit. De fiets van de Italiaan katapulteerde de lucht in en raakte Van Aert, die gelukkig de juiste reflexen in huis had om een val te vermijden (net als Van der Poel).