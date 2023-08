Nigerese coupplegers benoemen eigen premier

Twee weken na de staatsgreep heeft het Nigerese leger een nieuwe premier in het zadel gehesen. Die eer valt te beurt aan econoom Ali Mahaman Lamine Zeine, bleek maandagavond laat uit een voorgelezen verklaring op televisie.

Lamine Zeine was eerder minister van Economie en Financiën in het kabinet van voormalig president Mamadou Tandja. Hij werkte momenteel als econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad.

Het leger pleegde eind juli een staatsgreep door de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum uit zijn ambt te ontzetten.

Amerikaanse topdiplomate heeft ontmoeting met junta

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland heeft maandag een ontmoeting gehad met enkele kopstukken van de junta. Nuland omschreef het gesprek als “zeer open en bij momenten ook zeer moeilijk”. De vastgezette president Mohamed Bazoum mocht ze niet ontmoeten.

Nuland had een ontmoeting met de nieuwe stafchef van het leger Moussa Salao Barmou en drie andere leden van de junta. De nieuwe sterke man, generaal Abdourahamane Tiani, was niet bij het gesprek aanwezig. De Amerikaanse topdiplomate zei nog te hopen dat “de deur voor diplomatie open zou blijven staan”. Er werd ook gesproken over Rusland en het Wagner-huurlingenleger. Volgens Nuland beseft de junta de “risico’s” die gepaard zouden gaan met een alliantie met Rusland.