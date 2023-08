13.000 personen geëvacueerd na vondst van bom uit WO II in Düsseldorf

De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden. In Duitsland worden geregeld nog niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Zo moesten in 2017 in Frankfurt nog 65.000 mensen worden geëvacueerd toen een bom van 1,4 ton werd ontdekt. In december 2021 ontplofte een bom nabij een werf in de buurt van het station van München. Daarbij vielen vier gewonden.