Donald Trump beschuldigt aanklagers ervan hem te willen muilkorven

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag aan de rechter gevraagd om het verzoek om zijn publieke uitspraken aan banden te leggen, te verwerpen. Trump is van mening dat het verzoek een inbreuk is op zijn vrijheid van meningsuiting.

De aanklagers dienden het verzoek in nadat Trump vrijdag op zijn socialemediaplatform Truth Social had geschreven “als jullie achter mij aangaan, kom ik achter jullie aan”. Speciaal aanklager Jack Smith en zijn team stellen dat dergelijke uitlatingen intimiderend kunnen overkomen en een eerlijk proces in de weg kunnen staan.

“Nee, ik zou niet onderworpen moeten worden aan een gerechtelijk bevel omdat het een inbreuk vormt op mijn vrijheid van meningsuiting”, schreef de oud-president maandag op Truth Social. “Het zou eerder de gek Jack Smith en het Ministerie van Onrechtvaardigheid te beurt moeten vallen omdat zij illegaal hun gal spuwen” in de media.

De advocaten van Trump zijn op hun beurt van mening dat Smith “de rechtbank de rol van censor wil laten spelen”. Daarnaast herhalen ze ook Trumps mantra dat het om een “politieke vervolging” gaat. Ze riepen de rechter op om “de reikwijdte van het bevel te beperken tot echt gevoelig materiaal”.

De uitspraken kaderen in de marge van de rechtszaak wegens pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 om te keren. Trump houdt vol dat er fraude is gepleegd, en dat hij daardoor heeft verloren. Met herhaaldelijke uitlatingen van die strekking zou hij hebben aangezet tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.