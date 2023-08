Dit staat er vandaag op het programma op het WK wielrennen: tweede wereldtitel voor Lotte Kopecky? En wat doen Robbe Ghys en Lindsay De Vylder?

Vandaag is er ook weer op de weg actie in Glasgow, maar zonder Belgen. Ons land past voor het eerst in vier edities voor de Mixed Team Relay omdat het met het drukke programma op het Super-WK niet mogelijk bleek om zes deelnemers te vinden. De ploegentijdrit waarin mannen en vrouwen samen voor een wereldtitel strijden, is een beetje onthoofd doordat de individuele tijdritten op de weg bij de vrouwen en mannen respectievelijk twee en drie dagen later plaatsvinden.

Niet getreurd want op de baan doet Lotte Kopecky een gooi naar haar tweede wereldtitel in de puntenkoers, een discipline waarin ze twee jaar geleden al wereldkampioen werd. Bij de mannen houden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder de eer hoog in de ploegkoers, een onderdeel waarin ons land traditie heeft en vorig jaar nog brons pakte.

En ’s ochtends al gaan onze Belgische moutainbikers van start in de kwalificaties van de shortrace bij de vrouwen en mannen.