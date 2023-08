David Meekers is onder de indruk van zijn Kanaries. — © Raymond Lemmens

STVV pronkt met 6 op 6 bovenaan de rangschikking. Het is al geleden van het seizoen 2015-2016 dat de Kanaries dat wisten te flikken. “Alleen moést Bart Lammens toen noodgedwongen spelers verkopen, nu bevinden we ons in een andere situatie”, klinkt het bij een fiere voorzitter David Meekers.