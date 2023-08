“Zonnige dag met namiddag mogelijk wat lokale buien”

Namiddag zouden er mogelijk enkele lokale buien kunnen vallen. De kans daarop is het grootst in het noorden van onze provincie.

De temperatuur blijft steken op een maximum rond 20 a 21°C.

De wind komt nog steeds uit het westen en haalt midden op de dag gemiddeld 4 Beaufort. Daarmee zal het met de neus in de wind dus toch weer vrij fris kunnen aanvoelen.

In de loop van de avond zal het vanuit het westen op steeds meer plaatsen gaan regenen. De eerste regen kan rond 20 uur worden verwacht. Ook in de nacht naar woensdag zal er nu en dan wat regen of een bui vallen. Tegen de ochtend wordt het droog. Indien er dan opklaringen verschijnen kan dit in mistvelden resulteren. Er staat immers slechts een zwak briesje uit het westen.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.