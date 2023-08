Lommelse kassa rinkelt opnieuw: Premier League-club koopt Vinicius Souza voor 12 (!) miljoen euro

Souza werd het voorbije seizoen verhuurd aan het Spaanse Espanyol. De Braziliaanse middenvelder liet daarin een sterke indruk na, maar kon voor zijn werkgever uit Barcelona de degradatie uit La Liga niet ontwijken. Voorheen werd het jeugdproduct van het Braziliaanse Flamengo verhuurd aan KV Mechelen.

Deze zomer trainde Souza mee in Manchester in afwachting van een transfer. Sheffield United toonde al enige tijd concrete interesse. Lommel SK aanvaardde maandag een bod van 12 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarmee is Souza meteen de grootste uitgaande transfer in de Challenger Pro League. Met de verkoop van de Braziliaan int Lommel SK deze zomer in totaal al 18 miljoen euro.

Opvolger van Berge

De Braziliaanse middenvelder zal de komende dagen zijn medische testen afleggen bij de Premier League-club, waar hij de Noor Sander Berge (25) zal vervangen. De ex-Genkie rondt een transfer af met het Burnley van Vincent Kompany.